Gevangenisstraf voor bestuurder die stuurt tijdens rijverbod 24 januari 2018

Politierechter Chris Van Roy heeft een strenge straf uitgesproken voor een bestuurder die met een voertuig bleef rondrijden, ondanks dat hij een rijverbod had opgelopen. Didier R. werd in het verleden al eens veroordeeld, waarbij hij een fiks rijverbod had gekregen. Ondanks de veroordelingen bleef hij met de wagen rondrijden. Ook met de wagen van zijn vrouw die mee terecht stond, maar echt van niets wist. R. zelf toonde spijt van zijn domme gedrag en vertelde aan de politierechter dat hij dit nooit meer zal riskeren om opnieuw een rijverbod naast zich neer te leggen. De advocaat van de beklaagde vroeg om zijn cliënt een werkstraf te geven, maar daar ging de politierechter niet op in. "De feiten zijn te ernstig om een werkstraf op te leggen. Dit soort feiten laat deze rechtbank niet passeren. Misschien ben je in 2010 te mild aangepakt, maar dat zal hier deze keer niet gebeuren", aldus de politierechter. De man kreeg een effectieve gevangenisstraf van negen maanden opgelegd. Bovendien mag hij vijf jaar niet meer met de wagen rijden en zal hij alle examens opnieuw moeten afleggen. (KBD)