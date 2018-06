Gevangenen stellen eigen kunst tentoon PROJECT 'BINNENSTE BUITEN' LAAT GEDETINEERDEN CREATIEF ZIJN NELE DOOMS

25 juni 2018

02u24 0 Dendermonde Zelfgemaakte poppen in hout, die T-shirts dragen met poëzie op. Dat is de inzet van het project 'Binnenste Buiten'. Gedetineerden uit de Dendermondse gevangenis laten hiermee in hun ziel kijken. Bij de expo horen ook een reeks foto's.

In de prachtige tuin van Villa Cantecleer, aan de Reynoutstraat in Grembergen, werd het voorbije weekend het officiële startschot gegeven van het poëziegebeuren 'Binnenste Buiten'. Studenten en oud-leerlingen van de Dendermondse Academie voor Muziek, Woord en Dans van Dendermonde brachten er, gehuld in typische klederdracht uit vervlogen jaren, teksten die gedetineerden uit de Dendermondse gevangenis zelf schreven.





Stuwende kracht achter het project is Herman Verberckmoes, verbonden aan de Dendermondse academie. "Het was de vzw De Rode Antraciet die me vroeg voor dit project. Deze vzw zorgt ervoor dat er via sport en cultuur toch wat interactie is tussen gevangenen en de buitenwereld", zegt hij. "Bedoeling is in de denkwereld van gedetineerden te kijken. Ik begeleidde hen acht weken lang om hun zielenroerselen neer te pennen. Dat resulteerde in verschillende teksten van een twintigtal gevangenen. Fotograaf Filip D'Hooghe zorgde voor bijpassende foto's."





T-shirts

De schrijfsels zijn op T-shirts aangebracht, die poppen gemaakt uit wilg- en populierenhout dragen. Die staan, samen met foto's, opgesteld op de parkweide achter het Oud Gemeentehuis en op de Scheldedijk tussen het Oud Brughuis en de Kille, in Grembergen. "Daarmee maken we het contrast tussen opgesloten zitten binnen de gevangenismuren en de open ruimte zonder muren en gebouwen duidelijk", zegt Verberckmoes. "Iedereen kan de creaties van de gevangenen, als levensgrote 'vogelverschrikkers uit onze maatschappij' , tegen het lijf lopen langs de oevers van de Schelde en ontdekken wat deze mensen bezig houdt."





Dat voor de poppen wilgen en populier gebruikt is, is geen toeval. "Gevangenen worden immers vaak gelabeld als 'onwilg en niet populiër'", legt Verberckemoes uit. "De jaarringen in de houten kapblokjes voor hun hoofden, verraden hun leeftijd. Op het eerste gezicht zijn het allemaal dezelfde figuren, maar wie de teksten leest ontdekt dat dit niet zo is. De gevangenen gaven alleszins het beste van zichzelf."





Tuin en Kunst

De opening van de tentoonstelling viel samen met 'Grembergen Tuin en Kunst', een organisatie van de Landelijke Gilde van Grembergen. Verschillende mooie tuinen zetten hun deuren open voor het grote publiek. Bezoekers konden er ook schilderijen en beeldhouwwerken van plaatselijke kunstenaars vinden. De expo 'Binnenste Buiten' verhuist later naar de Dendermondse gevangenis zelf, waar bezoekers er kennis mee zullen kunnen maken.