Geurstudie moet stankprobleem Hoogveld in kaart brengen Nele Dooms

22 november 2018

13u12 0 Dendermonde Er komt een grote geurstudie van het industrieterrein Hoogveld in Dendermonde. Aanleiding zijn de aanhoudende klachten van omwonenden uit Baasrode en Lutterzele over de aanhoudende stank van het bedrijventerrein. Buren wijzen het bedrijf Empro met de vinger, maar ook andere firma’s kunnen oorzaak zijn. De Milieu-inspectie wil met een geurstudie duidelijkheid verschaffen. “Dit had al veel eerder moeten gebeuren”, reageren ze bij het actiecomité Bad Smell Hoogveld.

Al meer dan twee jaar klagen bewoners van de omgeving van Schippersdijk in Baasrode en Lutterzele in Sint-Gillis van stankhinder. Met de vinger wijzen ze het bedrijf Empro, dat op het industrieterrein Hoogveld pluimen van kippen verwerkt tot een basis van petvoeding en cosmetica. De zaakvoerder installeerde het voorbije voorjaar een nieuwe filterinstallatie die stank moest tegen gaan. Een paar maanden deed zich minder stank voor, maar sinds de voorbije zomer zijn klachten over geurhinder bij buurtbewoners weer schering en inslag en haast dagelijkse kost.

Oppositieraadslid Laurens Hofman (Open Vld) vroeg tijdens de jongste gemeenteraadszitting woensdagavond hoe het ondertussen zit met de problemen. “Er bleek immers al dat mogelijk niet alle stank aan Empro te wijten is en dat zou onderzocht worden. Wat is het resultaat van dat onderzoek”, klonk het. “En vooral, hoe lang moeten de omwonenden deze geurproblemen nog ondergaan? Ze duren al veel te lang.”

Volgens schepen van milieu François De Bleser (CD&V) zijn er de voorbije maanden heel wat inspanningen geleverd, zowel vanuit de Milieudienst van de stad als vanuit de Milieu-Inspectie. “Goed nieuws is dat gemeten concentraties op het industrieterrein onder de opgelegde normen liggen”, zegt hij. “We zitten nu eenmaal op een industrieterrein en dat kan geur geven. Maar het is niet omdat er geur is, dat er gezondsheidsgevaar is. De stoffen die in deze omgeving voor stank zorgen hebben jammer genoeg een zeer lage geurdrempel.”

“Ondertussen blijkt inderdaad dat niet alle stank aan Empro alleen kan toegewezen worden”, zegt De Bleser. “Om daar duidelijkheid over te verschaffen laat de Milieu-inspectie een grote geurstudie op het Hoogveld uitvoeren. Een aanbesteding om de geschikte specialisten te vinden loopt momenteel. De studie zelf zou nog dit jaar plaatsvinden, ten laatste begin 2019.”

Bedoeling van die geurstudie is de geur van minstens een drietal bedrijven op het Hoogveld onder de loep te nemen. Als er nog andere relevante geuren worden waargenomen tijdens de studie, zullen die ook mee geëvalueerd worden.”

Bij het actiecomité Bad Smell Hoogveld reageren ze met gemengde gevoelens op het nieuws van de geurstudie. “Het is natuurlijk goed dat er in dit dossier initiatief genomen wordt”, zegt Tomas Mannaert. “Maar het is triestig dat het probleem nog altijd niet opgelost is. Er was ons nochtans beloofd tijdens een overleg in maart, dat de stank tegen eind mei zou opgelost zijn. En nu blijkt dat ze nog aan een geurstudie moeten beginnen. Dat vinden we rijkelijk laat voor hinder die al jaren aansleept. Klachten over stank blijven ondertussen maar bij ons binnenlopen. Ze zijn niet meer te tellen.”