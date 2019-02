Geurhinder Empro niet te harden: sp.a eist sluiting van bedrijf Nele Dooms

22 februari 2019

08u36 0 Dendermonde Oppositiepartij sp.a van Dendermonde eist de sluiting van het bedrijf Empro op het industrieterrein Hoogveld in Dendermonde. Buurtbewoners klagen al jaren over geurhinder en stank van het bedrijf dat pluimen van kippen verwerkt tot een basis van petvoeding en cosmetica.

Het actiecomité Bad Smell Hoogveld en tal van omwonende uit Baasrode en Lutterzele in Sint-Gillis stonden deze week nog aan de klaagmuur. Buurtbewoners vragen al jaren maatregelen tegen de stank, maar tot nu houdt de toestand aan. “Om de overheersende misselijkmakende stank kan niemand heen. En de geur is zo typisch dat het duidelijk herkenbaar is als die van Empro. Het is erger dan ooit”, zeggen zij. Dat tonen ook het aantal meldingen aan. Minstens om de twee dagen komt er een klacht of melding over de geurhinder bij bevoegde instanties binnen.

Ook voor oppositiepartij sp.a is het genoeg geweest. “Na voortdurende klachten van geurhinder en stank door het bedrijf Empro is de maat vol”, zegt gemeenteraadslid Niels Tas. “De klachten over het bedrijf op het Hoogveld blijven maar komen. Empro heeft nu al vier jaar tijd gehad om ervoor te zorgen dat de stank ophoudt. Het geduld van sp.a en de vele omwonenden die er last van hebben, is eindig.”

Sp.a is duidelijk: Zonder oplossing voor de geurhinder moeten de activiteiten van Empro stilgelegd worden. “Wij willen geen tweede Van Pollaert in Dendermonde”, zegt Tas. “Ook die verwerker van dierlijk afval produceerde jaren geleden, net als Empro nu, een niet te harden stank die Baasrode, Sint-Gillis en Dendermonde teisterde. Het was toenmalig burgemeester Norbert De Batselier (sp.a) die het bedrijf uiteindelijk sloot. Ook bij Empro moet dringend ingegrepen worden.”

Sp.a haalt uitspraken van andere Dendermondse politici over de kwestie aan om aan te geven dat het tijd is voor actie. “Vorig jaar al kondigde burgemeester Piet Buyse (CD&V) aan dat het bedrijf niet kan blijven als ze het stankprobleem niet onder controle krijgt”, klinkt het. “Ook Dieter Mannaert, intussen schepen voor CD&V, eiste vorig jaar nog de stopzetting van het bedrijf. En ook gemeenteraadslid Stijn Goossens (N-VA) kwam al tussen om te zeggen dat de omwonenden een stankvrije omgeving verdienen. Allemaal zitten ze in de meerderheid, tijd dat de daad bij het woord gevoegd wordt. Empro heeft voldoende tijd gehad om het probleem op te lossen. Niet de procedure maar het welzijn en de leefkwaliteit van de buren moeten centraal staan. En dus moet Empro dicht.”