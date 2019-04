Gestolen bakfiets is terecht Koen Baten

12 april 2019

De bakfiets die enkele dagen geleden gestolen werd in de Buisstraat in Sint-Gillis-Dendermonde is terecht. Twee mannen zagen de fiets staan in de Kalendijk even verderop en namen contact op met de eigenares. Zij kwamen de fiets terugbrengen. “Ik ben zeer tevreden dat de fiets terug is, ik had dit niet verwacht. Ik ben ook de twee mannen enorm dankbaar voor hem terug te brengen", aldus Jolien Malfliet.

De vinders die de fiets terugbrachten kregen een drankje en wat versnaperingen om hen te bedanken. Wie de fiets uiteindelijk gestolen heeft is niet bekend. De vrouw is alleszins opgelucht. “Ik wil ook iedereen bedanken die het bericht gedeeld heeft. Dit bewijst dat onze buurt goed samenhangt”, klinkt het.