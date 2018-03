Gespreksavond rond nieuwe voedingsdriehoek 28 maart 2018

Vereniging Femma Boonwijk uit Sint-Gillis-Dendermonde organiseert op woensdag 28 maart een gespreksavond rond de nieuwe voedingsdriehoek, opgemaakt door het Vlaams Instituut Gezond Leven eind vorig jaar. De lezing begint om 19.30 uur in de kerk Onze-Lieve-Vrouw van Zwyveke, in de Serbosstraat in de Boonwijk. De toegang bedraagt 8 euro. Info: 052/21.43.26 of via erna.de.smedt@telenet.be. (DND)