Geslaagde try-out voor World Cleanup Day 10 juli 2018

Leden van Junior Chambre International (JCI) Dendermonde, die ondernemende jongeren tussen 18 en 40 jaar verenigt, organiseerden een try-out van de World Cleanup Day. Die vindt midden september plaats.

"De World Cleanup Day is de grootste burgeractie in de wereld", zegt Ilse De cock, voorzitter van JCI Dendermonde. "In 150 landen wordt er hard gewerkt om tegen dan vijf procent van de bevolking samen te brengen om zoveel mogelijk zwerfafval te verzamelen in één dag. Ook in Dendermonde dragen we ons steentje bij. Geïnteresseerden kunnen een team samenstellen om op pad te gaan en schoon te maken. In Estland vond tien jaar geleden het eerste initiatief plaats. Met vier procent van de bevolking werd toen in enkele uren tijd liefst 10.000 ton afval verzameld." Om het event te promoten trokken vrijwilligers van JCI op pad in het centrum van Dendermonde. Gewapend met prikkers, fluohesjes en vuilniszakken die ze aan de Noordlaan van de vrijwillige zwerfvuilmeester ontvingen, vertrokken ze voor een opruimbeurt van twee uur. "We hopen zo nog meer volk warm te maken om zich in te schrijven voor september", zegt De Cock. "Hoe meer volk we bijeen krijgen, hoe meer kans dat we heel Dendermonde proper krijgen. Wij namen al met een veertigtal verenigingen, zoals KSA, Chiro, scouts en wandelclubs, contact op om mee te doen." Geïnteresseerden kunnen mailen naar jcidendermonde@gmail.com.





(DND)