Geslaagde test van BE-Alert 09 juni 2018

De test in Dendermonde van het nationaal alarmeringssysteem BE-Alert is geslaagd. Tweehonderd inwoners uit Oudegem ontvingen een testbericht via sms. BE-Alert is een nationaal alarmeringssysteem om de bevolking die rechtstreeks bij een noodsituatie betrokken is, snel te verwittigen en instructies te geven. Officiële en correcte informatie wordt snel via een sms of een gesproken bericht op mobiel toestel of via vaste telefoonlijn verstuurd. De test vond plaats in Oudegem. De inwoners uit Oudegemse baan, Berkestraat, Oude Heirbaan, Hoogtestraat, Frans Vertongenstraat, Jef Scheirsstraat, Oude baan, Dr. Frans De Hovrestraat, Varenbergstraat, Hunnenbergstraat, Pastoor J. De Harduynstraat, Sint-Sebastiaanstraat of Nederstraat die zich inschreven bij BE-Alert ontvingen een sms. "De test verliep goed. De berichten werden vlot en snel verstuurd", klinkt het bij de stad. "We stelden wel enkele leerpunten vast, waardoor we de procedures nog kunnen verbeteren. In de toekomst volgen er nog tests in andere deelgemeenten." Wie ook wil inschrijven voor BE-Alert kan dat via www.be-alert.be. (DND)