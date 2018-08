Geslaagde repetitie voor heemskinderen Peird van Sint-Gillis Nele Dooms

23 augustus 2018

09u08 0 Dendermonde De heemskinderen die begin september tijdens de Bloemencorso op de rug van het Peird van Sint-Gillis zullen rijden, hebben er een geslaagde eerste repetitie opzitten. Zoë, Nette, Lotte en Silas lieten zich niet imponeren door de hoogte van het paard en zijn razend enthousiast. Met een gerestaureerde kop zal het Peird overigens blinken in de stoet.

Drie repetitiedagen op rij zijn er gepland voor de vier Heemskinderen van het Peird van Sint-Gillis. Tegen zondag 2 september moeten ze helemaal klaar zijn om als volleerde ruiters, wapenschild en hellebaard in de aanslag, door de straten van Sint-Gillis te rijden. De Orde der Stalhouders wekte enkele jaren geleden op deze manier een aloude traditie weer tot leven en zorgde voor een comeback van het vroegere Peird van den Halt. Elk jaar opnieuw levert een school of plaatselijke vereniging nieuwe heemskinderen.

Zoë Philips (9), Nette Hiel (9), Lotte Van den Broeck (11) en Silas Van de Velde (10) stonden zopas voor de eerste keer oog in oog met het Peird, nadat ze in de Heilig-Hartschool van Sint-Gillis gekozen werden als Heemskinderen. Niet veel later zaten ze al op de rug. "Van op de grond lijkt dit paard immens oog en dat is het ook", zegt Zoë. "Maar eens je op de rug zit, valt het allemaal best mee. We hebben geen schrik. Integendeel, we genieten van het uitzicht dat we van hieruit hebben."

De Heemskinderen leken het alvast vrij snel onder de knie te hebben tijdens een eerste ronde van het Peird over de terreinen van FF Projects aan de Denderbellestraat. Coach Gina Barth stond de kinderen bij met raad en daad. "Dat doet ze ook tijdens de stoet zelf", zegt Tony Callaerts van de Orde der Stalhouders. "We laten deze repetities doorgaan zodat de kinderen vooral kunnen wennen aan de hoogte en manier van lopen van het Peird en op die manier tijdens de stoet zelf zeker op hun gemak zijn. Ze oefenen ook de handelingen met hun hellebaard. Dat moet mooi gelijk zijn als het Peird steigert."

Zoë, Nette, Lotte en Silas zijn enthousiast. "De training is leuk, maar we kijken natuurlijk vooral uit naar de stoet zelf", zegt Silas. "De zenuwen zijn onder controle en hopelijk blijft dat ook zo. Het moeilijkste op dit paard zijn de bewegingen met de hellebaard en ons evenwicht bewaren als het Peird achteruit stapt en de hoogte in gaat. Maar dat maakt het nog zo leuk."

Het Peird van Sint-Gillis ziet er, ondanks de ouderdom, ook weer zo goed als nieuw uit. De voorbije weken nam kunstenaars Staf Vinck de kop van het paard onder handen voor een grondige restauratiebeurt. "En ook onze dragers van het paard zullen blinken, althans dat deel dat van onder het kleed komt", zegt Callaerts. "We kochten met de Orde nieuwe schoenen voor de dragers van ons paard aan, in blauw en wit. De heemskinderen hebben er dan wel een toprepetitie opzitten, de dragers moeten hun nieuw schoeisel wel nog wat inlopen."