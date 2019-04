Geslaagde pannenkoekenbak voor Samana Geert De Rycke

04 april 2019

Samana Sint-Gillis-Dendermonde heeft er een geslaagde pannenkoekenbak opzitten. Samana, het vroegere Ziekenzorg, organiseerde een pannenkoekenbak in zaal Gildenhuis. Heel wat vrijwilligers staken de handen uit de mouwen om de bezoekers lekkere, vers gebakken pannenkoeken voor te schotelen. De opbrengst van de pannenkoekenbak gaat integraal naar de werking van Samana. “Samana zet zich in voor zieken, bejaarden en eenzamen. Vrijwilligers brengen de mensen thuis een bezoekjes en we bieden ook verschillende activiteiten aan. Op die manier helpen we mensen om hun sociale contacten te onderhouden of om ze opnieuw op te bouwen”, zegt Maria Vermeir van Samana.