Geslaagde paasstage bij KV Sint-Gillis Nele Dooms

18 april 2019

Voetbalclub KV Sint-Gillis is tevreden met de paasstage die momenteel loopt. Ongeveer 35 jonge voetballertjes nemen er aan deel. “Naast dagdagelijkse voetbaltrainingen en extra oefeningen om techniek te verbeteren, is er tijdens het voetbalkamp ook plaats voor amusement”, zegt Els Claes. “Het mooie weer is natuurlijk ook goed meegenomen. De kinderen amuseren zich top.” KV Sint-Gillis bereidt zich bovendien volop voor op haar jaarlijkse Paastornooi. Dat is het aanstaande weekend aan de 49ste editie toe. Met meer dan veertig ingeschreven ploegen belooft ook dit initiatief, op de terreinen aan de Rode Weg, een succes te worden.