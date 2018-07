Geslaagde eerste editie van Appelrun Koen Baten

28 juli 2018

18u30 0

In de straten van Appels werd zaterdagnamiddag de allereerste editie gehouden van de Appelrun. Onder een stralende zon en een verfrissende windbries verzamelden tientallen lopers aan de hoofdstraat in Appels. De loopwedstrijd begon met de afstanden voor de allerkleinsten van 400 meter tot 1,2 kilometer. De meeste lopers kwamen aan de start van de vijf kilometer. Na de vijf kilometer was er ook nog de 10 en de 15 kilometer. Onderweg werd er water voorzien, en aan de finish kreeg iedereen een gezonde snack. Voor elke deelnemer werd er een beloning voorzien.