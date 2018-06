Geslaagd opendeurweekend voor brandweer 11 juni 2018

02u23 1 Dendermonde De Dendermondse brandweer heeft afgelopen weekend weer haar deuren opengezet voor de jaarlijkse opendeurdag.

Afgelopen weekend konden jong en oud afzakken naar de brandweerkazerne om er kennis te maken met de werking en enkele demonstraties te zien. De allerkleinsten konden er op zondag ook terecht voor leuke waterspelletjes en ze mochten zelf eens de brandweerslang in handen nemen. "Het is heel leuk om eens kennis te maken met de werking van de brandweer, misschien word ik later ook brandweerman", klinkt het enthousiast bij de kindjes. Daarnaast werden er ook nog verschillende demonstraties gegeven over hoe een brand kan beginnen. Het goede weer lokte heel wat volk naar de opendeurdag.





(KBD)