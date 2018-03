Geschonken Franz Courtens krijgt plaats in stadhuis 30 maart 2018

02u45 0

Het stadhuis is een uniek schilderij rijker. De Zusters van Sint-Vincentius uit Zele schonken het werk 'Calvarie' van de kunstschilder Franz Courtens. "Zelf moesten wij verhuizen van ons klooster naar een ander gebouw", vertelt zuster Elza. "De Calvarie sierde van in de jaren vijftig één van de belangrijkste zalen in ons klooster, maar kon niet mee naar het nieuwe gebouw. Daarom beslisten we, dankzij bemiddeling van Etienne van Hecke, om het aan de stad Dendermonde te geven." Op het schilderij is Jezus aan het kruis in een winterlandschap te zien. "We hebben deze schenking met open armen aanvaard", zegt burgemeester Piet Buyse. "De stad beschikt al over een aantal werken van Franz Courtens. Een thema als de Calvarie hadden we echter nog niet in ons bezit en het landschap en lucht op het werk zijn typisch voor de Dendermondse Schildersschool. Het kreeg een plaats op de plek waar in het historische stadhuis vroeger de 'schepenkapel' gevestigd was. Zo is het dus ook een symbolische locatie. Courtens had trouwens ook in zijn eigen slaapkamer een calvarie omhoog hangen." Zuster Elza is tevreden met de plaats die het schilderij kreeg. "Het komt hier nog beter tot zijn recht dan in ons klooster", zegt ze. (DND)