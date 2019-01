Geschiedenis van jazzdans in de kijker Nele Dooms

31 januari 2019

12u55 0

Het Jazzcentrum Vlaanderen van Dendermonde zet de schijnwerpers op de geschiedenis van de jazzdans. Op zaterdag 2 februari start een nieuwe tentoonstelling in het centrum. Die draagt de naam “From CakeWalk to Lindy Hop: The Jazz Dance History”. Jazz en dans zijn dan ook van oudsher met elkaar verbonden. Voor deze nieuwe tentoonstelling geeft verzamelaar Christian Van den Broeck een kijk op de lange en boeiende geschiedenis van de kruising van beide kunstvormen. Onder andere tapdance, shimmy, jitterbug, charleston en fox trot komen aan bod. De officiële opening zaterdag vindt plaats om 18.30 uur en gaat gepaard met een hapje, drankje en live muziek. Daarna is de expo te bezoeken tot 9 juni. Bezoekers zijn welkom van woensdag tot en met zaterdag, telkens van 13.30 tot 16.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht Jazzcentrum Vlaanderen, aan de LeopoldII-laan in Dendermonde. De toegang is gratis. Info: www.jazzcentrumvlaanderen.be.