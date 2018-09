Gert wint Gouden Petat Nele Dooms

04 september 2018

09u18 1 Dendermonde Gert Vanhoegaerden, inwoner van Oudegem, is een kostbaar juweel rijker. Hij won tijdens de Gouden Petattenworp als slot van de Septemberkermis in Oudegem de Gouden Petat.

"Duizend kleine aardappeltjes hebben we ingepakt om in de menigte te gooien", zegt Stephanie Verlaeckt, voorzitter van de Feestcommissie van Haagem. "Dat is jaarlijkse traditie. Hoofdprijs is een gouden juweel in de vorm van een aardappeltje." Winnaar Gert Vanhoegaerden, lid van vzw ‘t Pyl die jaarlijks het zomerfestival Fiesta Haagem organiseert, is maar wat blij met de overwinning. De Feestcommissie blikt overigens terug op een geslaagde Septemberkermis. "Het was een zonovergoten editie dit jaar, met heel veel volk", zegt Verlaeckt.