Genieten voor jong en oud tijdens jaarmarkt Nele Dooms

16 juli 2018

Dieren spelen de hoofdrolin Appels. Voor de jaarmarkt staan runderen, paarden, schapen, geiten, konijnen, kippen en cavia’s centraal. Er zijn alvast een pak meer koeien en paarden aanwezig dan andere jaren. "Dat het stadsbestuur het prijzengeld voor jaarmarkten in de stad recent optrok en sinds dit jaar voor vleesvee ook deelnemers van buiten Dendermonde toelaat, is hier zeker niet vreemd aan", zegt Luc De Donder van het organiserend jaarmarktcomité. "Dat maakt dat de centrumstraten in Appels goed bevolkt zijn en bezoekers niet weten waar eerst kijken." De jaarmarkt van Appels, een typische landbouwersgemeente, dateert al uit de negentiende eeuw. "In Appels waren midden jaren 1800 liefst 226 landbouwbedrijven gevestigd. Vroeger trokken deze boeren met hun dieren naar de jaarmarkt in Dendermonde, maar in 1925 werd het Sport-, Feest- en Jaarmarktcomité opgericht om in eigen dorp een jaarmarkt te houden. Sindsdien is het jaarlijkse traditie." Mede dankzij het mooie weer en de opkomst van meer dieren, is de jaarmarkt dit jaar een regelrecht schot in de roos. Op de paardenpiste kan iedereen zich vergapen aan zowel zware boerenpaarden als sierlijke lopers. Ter hoogte van de kerk staan de runderen, maar ook geiten en schapen. Die laten zich gewillig vertroetelen door kinderen die passeren.