Gemeenteraad neemt afscheid van Klaartje Van Havermaet Nele Dooms

18 juli 2018

12u00 1 Dendermonde De gemeenteraad van Dendermonde heeft tijdens de jongste zitting afscheid genomen van raadslid Klaartje Van Havermaet (N-VA).

Een verhuis naar Sint-Niklaas: daardoor kan Klaartje Van Havermaet niet langer in de gemeenteraad van Dendermonde zetelen. Zes jaar geleden kwam ze voor het eerst op, als tweede kandidaat op de N-VA-lijst. Haar partij belandde toen op de oppositiebanken. Destijds was ze nog parlementair medewerkster van Vlaams parlementslid Marius Meremans (N-VA), maar intussen maakte ze de overstap naar het onderwijs. En de liefde brengt haar nu naar Sint-Niklaas.

Bij haar afscheid had N-VA-fractieleider Walter Deygers nog enkele woorden voor Klaartje Van Havermaet klaar. "Zij was het warme moederhart van onze groep", aldus Deygers. "Klaartje tekende in de loop der jaren voor tal van tussenkomsten in de gemeenteraad, maar nooit voor wat we 'harde' onderwerpen kunnen noemen. Ze was zowat ons groene geweten: begaan met de natuur en het milieu. Maar er was ook aandacht voor jonge en kwetsbare mensen."