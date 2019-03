Gemeenteraad kiest voor naamswijziging LeopoldII-laan Nele Dooms

21 maart 2019

12u51 0 Dendermonde De naam LeopoldII-laan in Dendermonde wordt afgeschaft. Om de verwijzing naar Koning Leopold II te weren, maar tegelijk de administratieve rompslomp voor bewoners te beperken, zal de naam wijzigen naar “Leopoldlaan”.

Oppositieraadslid Barbara Pas (VB) stelde tijdens de gemeenteraad voor om de straatnaam LeopoldII-laan te veranderen. “Leopold II heeft meer dan twintig jaar voor een barbaars bewind gezorgd in Congo. Hij staat op de vierde plaats in de wereldtop van massamoordenaars. Dat zet je niet op een voetstuk. Recent nog kwam de vraag van de VN om excuses aan te bieden voor de kolonisatie van Congo. Ons lijkt het ook gepast dat de straatnaam Leopold II Dendermonde niet langer ontsiert. Meer dan 55 jaar nadat Congo onafhankelijk werd, zijn standbeelden of straatnamen die verwijzen naar deze koning achterhaald. Meer zelfs, ze zijn een schande.”

In 2010 vroeg Vlaams Belang ook al eens om de straatnaam “Leopold II” af te schaffen, maar daar werd toen niet aan tegemoet gekomen. Nu doet burgemeester Piet Buyse (CD&V) dat wel. “In tien jaar tijd is veel veranderd en het blijkt dat inderdaad heel wat inwoners zich terecht storen aan de naam”, zegt hij.

Buyse wijst er wel op dat de LeopoldII-laan 274 woningen, goed voor 450 bewoners, telt en er ook 46 ondernemingen gevistigd zijn. “De straatnaam wijzigen zou voor deze betrokkenen heel wat administratieve rompslomp en kosten betekenen en dat willen we we vermijden”, klinkt het. “Daarom lijkt het het beste om gewoon de II uit de straatnaam te halen en er de Leopoldlaan van te maken. In de volksmond wordt deze naam overigens toch al gebruikt.”

De procedure voor de naamswijziging, met openbaar onderzoek, zal na de verkiezingen van mei opgestart worden.