Gemeentepolitie houdt reünie 15 maart 2018

02u44 0

Leden van de vroegere gemeentepolitie van Dendermonde organiseerden een reünie. Die vond plaats in de kantine van FC Moerstraat. "Naast contacten via een website en Facebookpagina van de ex-gemeentepolitie van Dendermonde, vonden we het tijd om ook nog eens echt samen te komen", zegt Wim D'Hondt, één van de initiatiefnemers. "We zijn erg blij dat we een dertigtal oud-collega's mogen verwelkomen, samen met hun partners. Dat betekent dat er echt wel interesse is om elkaar nog eens te ontmoeten. Bij een volgende editie gaan we ook die oud-gemeentepolitie die nu nog altijd aan het werk zijn uitnodigen."





(DND)