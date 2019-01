Geldboete en rijverbod nadat chauffeur bijna dubbel zo snel rijdt als toegelaten Koen Baten

15 januari 2019

L.K. uit Dendermonde moest zich deze ochtend verantwoorden voor een stevige snelheidsovertreding. De man reed op 13 november 2017 in de Fabrieksstraat richting Baasrode centrum. Hij haalde daarbij snelheden van 99 kilometer per uur, terwijl er slechts 50 kilometer per uur is toegelaten. “Ik wist niet dat het daar al zone 50 was, maar ik geef toe dat ik toen te snel reed", aldus L. “Ik zal de gevolgen dragen, maar heb mijn lesje geleerd", klinkt het. De politierechter gaf de man een geldboete van 800 euro. Hij moet ook zijn rijbewijs 21 dagen inleveren voor de stevige overtreding.