Geldboete en rijverbod na zware snelheidsovertreding Koen Baten

04 september 2018

Lokeraar Niels D.M. is door politierechter Peter D'hondt veroordeeld tot een fikse geldboete van 1.200 euro na een zware snelheidsovertreding op de Noordlaan in Dendermonde. De man reed met zijn voertuig maar liefst met een snelheid van 95 kilometer per uur terwijl er slechts 50 kilometer per uur is toegestaan. "Het was zeker niet mijn bedoeling om zo snel te rijden, maar er was een probleem met een werknemer van mij", verklaarde D.M. Het is niet de eerste keer dat hij voor een snelheidsovertreding moest verschijnen. "Ik heb nu wel mijn lesje geleerd", klinkt het. Naast zijn geldboete moet de man ook een maand zijn wagen aan de kant laten staan.