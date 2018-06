Geldboete en ongeschikt na twee ongevallen met vlucht 16 juni 2018

02u34 0

Jonas V. uit Baasrode moest zich gisteren verantwoorden voor de rechtbank van Dendermonde na een ongeval in Baasrode.





De jongeman was met zijn voertuig tegen een haag en een muur gereden en pleegde daarna vluchtmisdrijf. Er bleven echter heel wat brokstukken achter en ook de nummerplaat van de beklaagde bleef achter. Tijdens zijn vlucht reed de man ook nog een geparkeerde wagen aan. "Ik was in paniek omdat ik drie pintjes had gedronken, ik dacht dat ik er over zou zitten", aldus V.





Ongeschikt verklaard

Politierechter Peter D'hondt liet de man ook testen afleggen waaruit bleek dat hij ook drugs gebruikte. "Op dat moment had ik echter niet gebruikt. Ik weet dat het erg dom was om dit te doen, maar ik wil wel echt stoppen met gebruiken", klinkt het. De politierechter legde de man een geldboete op van 2.400 euro en een rijverbod van drie maanden. Bovendien moet hij alle examens opnieuw afleggen en werd hij ongeschikt verklaard.





Hij zal dus ook moeten aantonen aan de hand van formulieren dat hij geen drugs meer gebruikt. (KBD)