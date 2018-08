Geld uit kassa schoenwinkel gestolen Koen Baten

10 augustus 2018

Langs de Mechelsesteenweg in Dendermonde heeft een dief toegeslagen in een schoenwinkel. Vrijdagochtend bleek er omstreeks 7 uur een som geld uit de kassa verdwenen te zijn. Braakschade was er niet. De beelden van de bewakingscamera zullen nog door de politie onderzocht worden.