Geen uitdaging te veel: kersvers schepen Nele Cleemput probeert iedere sport in Ros Beiaardstad uit Nele Dooms

17 januari 2019

14u21 0 Dendermonde Kersvers schepen van sport Nele Cleemput (CD&V) heeft in de sporthal van Appels een judopak aangetrokken en maakte een training mee met judoclub Yawara Kwai. Het kadert binnen een tournee die de schepen langs alle sportclubs van Dendermonde wil maken.

Om de sporters en waar ze mee bezig zijn beter te leren kennen, zal Cleemput overal een training meedoen. Het idee ontstond tijdens een nieuwjaarsreceptie van Judoclub Yawara Kwai. Voorzitter Raf Moortgat daagde er sportschepen Cleemput uit om bij elke Dendermondse sportclub een les te gaan bijwonen. “Zo kan ze kennismaken met de sporters en proeven van de verschillende sportdisciplines”, zegt Moortgat. “Wij vinden het alleszins tof om haar hier te mogen ontvangen en onze club voor te stellen”.

Ook andere sportclubs in Dendermonde passeren zeker nog de revue. Zo zal Cleemput onder meer nog badmintonnen en deelnemen aan het G-zwemmen voor mensen met een beperking. “Als nieuwe schepen van Sport ga ik heel graag in op de uitdaging om kennismakingslessen te volgen”, zegt Cleemput. “Het is inspirerend om mee op de sportvloer te staan. Het breek ook het ijs om het even te hebben over de noden van clubs en waar het stadsbestuur iets voor kan betekenen. Zo’n dingen hoeven echt niet altijd perse aan een saaie vergadertafel worden doorgegeven.”

De judoles was voor Cleemput alvast een meevaller. “Al heb ik spieren gebruikt die ik nog niet kende, en die duidelijk nog een paar dagen stijf zullen aanvoelen”, lacht ze.