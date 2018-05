Geen opstapplaats langs spoorlijn 23 mei 2018

Grembergen krijgt geen stopplaats of stationshalte langs de spoorlijn. Schepen en Kamerlid Leen Dierick (CD&V) had minister Bellot gevraagd om een stopplaats voor de trein omdat de verkeersstroom tussen Grembergen en Dendermonde in de ochtend en omgekeerd 's avonds erg druk is. "Andere Dendermondse deelgemeenten, zoals Oudegem, Baasrode en Sint-Gillis hebben wel een stopplaats, maar Grembergen niet meer", zegt ze. "Als de treinen alleen al in de spitsuren een halte zouden krijgen in Grembergen, zou de verkeersdrukte tussen Grembergen en Dendermonde al voor een deel opgelost worden. Daarom pleit ik ervoor de stopplaats opnieuw te openen."





Een stopplaats in Grembergen staat echter niet in het vooruitzicht, liet de minister weten. "Voorstellen voor stations of stopplaatsen moeten uitgaan van de NMBS", zegt hij. "Omdat de vraag niet van de NMBS komt, is een halte in Grembergen niet opgenomen in het investeringsplan." (DND)