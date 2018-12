Geen hindernissen meer voor heraanleg schoolomgeving Werkplaatsstraat Nele Dooms

21 december 2018

11u26 0 Dendermonde Er is geen enkele hindernis meer om eindelijk werk te maken van de heraanleg van de schoolomgeving in de Werkplaatsstraat in Sint-Gillis-Dendermonde. Dat zegt schepen van mobiliteit Niels Tas (sp.a), nu de stad het akkoord van de NMBS rond de verkoop van grond aan de achterzijde van de Heilig-Hartschool op zak heeft.

Om de herinrichting te kunnen realiseren heeft het Dendermondse stadsbestuur percelen grond nodig die van de spoorwegmaatschappij zijn. “Het was lang wachten op een fiat van de NMBS, maar dat is er nu wel”, zegt Tas. “Met een brief liet die de stad zopas weten akkoord te gaan met de verkoop. Binnen de vier maanden zal de akte worden verleden. Dan kan de stad meteen starten met de heraanleg.”

Voor die heraanleg is al een tijd een ontwerp klaar. De private parkeerplaatsen die er nu zijn in de buurt van de schoolpoort, worden verschoven. Zo ontstaat er meer ruimte voor de schoolpoort voor een beter inrichting. Een verharding in betonstraatstenen moet een woonerf en voetgangerszone creëren. Speelse zitelement vormen een scheiding tussen het overrijdbare en verkeersvrije deel. Er komen ook plantvakken met bomen en klimbeplanting tegen de afsluiting.

De ingrepen moeten de verkeersveiligheid aan de schoolpoort in de Werkplaatsstraat verbeteren. Daar is al heel lang vraag naar vanuit de school en ouders van leerlingen. De toegang tot de school is op dit ogenblik immers niet kindvriendelijk en veilig genoeg, door de smalle doorgang tussen de Bareelstraat en de Werkplaatsstraat. Dat zorgt voor veel conflicten als ouders met de wagen kinderen brengen en afhalen van school. Bij het begin en einde van de schooldag is er dikwijls chaos. “Na de heraanleg moet de toegang tot de Werkplaatsstraat via de Bareelstraat alleen nog dienst doen als toegang tot de parking”, zegt Tas. “Een definitieve knip tegen doorgaand verkeer is in de plannen opgenomen en kan uitgevoerd worden.”