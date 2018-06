Geen fietsstad 08 juni 2018

Dendermonde heeft de titel van "fietsstad 2018" niet behaald. De Ros Beiaardstad deed, samen met een 35-tal andere gemeenten en steden, mee aan de wedstrijd van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de Vlaamse overheid. Dendermonde was genomineerd in de categorie 20.000 tot 50.000 inwoners. Uiteindelijk zijn Gent, Deinze en Bonheiden in de prijzen gevallen. Zij krijgen geld om te besteden aan fietsparkeren, fietsstallingen en innovatieve fietsoplossingen. Een vakjury onder leiding van de VSV koos de winnaars uit. Met de bekroning willen minister Weyts, de VSV en de Vlaamse overheid steden en gemeenten die werk maken van vlot en veilig fietsverkeer in de schijnwerpers zetten. De VSV peilde bij de deelnemers naar concrete realisaties voor vlotter en veiliger fietsverkeer en hun toekomstplannen inzake fietsbeleid. Na een eerste selectieronde door een vakjury onder leiding van de VSV volgde een terreinonderzoek door een gespecialiseerd studiebureau. De resultaten daarvan waren bepalend voor de aanduiding van de hoofdwinnaars. (DND)





