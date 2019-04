Geen EK voor turnster Axelle Klinckaert Nele Dooms

05 april 2019

15u32 3 Dendermonde Hoewel eerder zo voorzien, zal turnster Axelle Klinckaert (18), afkomstig uit Oudegem en lid van de Dendermondse turnvereniging GymMAX, niet deelnemen aan het EK Toestelturnen deze maand.

Het meisje geraakte geblesseerd aan de knie. Tijdens een recente training kwam ze slecht neer en liep ze een blessure aan de kruisbanden op. Een operatie is al achter de rug, maar daardoor moet Klinckaert dus forfait geven voor het EK. De Belgische delegatie reist zaterdag 6 april af naar Polen, voor het EK Toestelturnen van 10 tot 14 april daar.

Het is niet de eerste keer dat Klinckaert door blessure moet thuisblijven. Voor de Olympische Spelen in Rio in 2016 moest ze ook al afhaken als gevolg van een zware knieblessure. Eerder behaalde de turnster wel al eens brons op de Europese kampioenschappen. En de volgende Olympisch Spelen in 2020 zijn zeker een doel.