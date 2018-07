Geen dahlia's door droogte voor Wonderland Nele Dooms

27 juli 2018

18u51 0 Dendermonde De corsogroep Wonderland uit Sint-Gillis zit met de handen in het haar. Terwijl de groep normaal voor een eigen oogst aan dahlia's zorgt voor de Bloemencorso in september, ligt het veld er nu troosteloos bij. Door de aanhoudende droogte en hitte zijn er geen bloemen.

Wat anders in deze tijd van het jaar een kleurenpracht door een zee aan bloemen is aan de Ziekenhuisveldbaan in Lebbeke, is nu een grauwe vlakte. Verdorde en kapotte planten zetten er de toon. Van oranje, witte, rode, paarse, gele en andere kleuren dahlia's is geen spoor te bekennen. "De aanblik van ons veld is om moedeloos van te worden", zegt Patrick De Waele van Wonderland. "Dit valt niet meer te redden."

Terwijl veel corsogroepen uit Sint-Gillis voor hun wagens beroep doen op dahlia-kwekers uit Nederland, zorgt Wonderland al een aantal jaren zelf voor eigen kweek. De leden bewerken daarvoor eigenhandig een veld. In het voorjaar gaan er telkens 25.000 knollen de grond in waar dahlia's moeten uit groeien. "De bloemen komen normaal na een maand of drie uit, maar tussendoor moet het perceel natuurlijk regelmatig onderhouden en gewied worden. Dat is heel arbeidsintensief, maar het is een bewuste keuze voor ons om zelf voor onze bloemen op de wagen te zorgen", zegt De Waele.

Terwijl velen normaal gezien elk jaar jaloers zijn op het veld van Wonderland en de prachtige bloemen die er groeien, is het nu huilen met de pet op. "Normaal gezien zou volgende de week de eerste pluk moeten plaatsvinden", zegt De Waele. "Maar er is gewoonweg geen bloem te bespeuren. Met deze droogte en hitte valt niets te redden. We hebben, toen er nog geen sproeiverbod in voege was, geprobeerd om de boel te redden door water te geven. Maar zelfs dat kon geen soelaas brengen. Nu is het echt helemaal verloren. Ofwel zijn de plantjes nog te klein om bloemen voort te brengen, ofwel zijn ze tot de stengel verpulverd door de droogte."

Voor Wonderland betekent het een serieuze aderlating van duizenden euro's. "Wat we normaal zelf aan bloemen plukken, moeten we nu gaan kopen in Nederland. Dat moet twee keer zelfs: één keer voor de stoet in Blankenberge en een keer voor die in Sint-Gillis", legt De Waele uit. "De kosten die we zelf deden voor de knollen zijn verloren. En bovendien hadden we de gewoonte om een derde oogst te verkopen voor de corso in Loenhout. Ook dat kan nu niet."

Bij corsogroep Blozen, die ook een eigen dahliaveld heeft in Sint-Gillis, zitten ze iets minder met de handen in het haar. Daar wachten ze het weekend af. "De schade op ons veld blijft voorlopig beperkt", klinkt het daar. "Wij wachten het weekend af. Dahlia's zijn normaal gezien wel sterke planten. Dus een paar regenbuien kunnen al direct het verschil maken als die eens vallen."

De corsogroepen die normaal hun bloemen aankopen, hoeven volgens Dieter Mannaert, voorzitter van het corsocomité, niet te vrezen. "In Nederland zijn er met de dahlia's absoluut geen problemen", zegt Mannaert. "Daar geldt geen sproeiverbod, dus kunnen de kwekers de planten goed verzorgen en zijn er dus genoeg bloemen."