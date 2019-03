Geen carnavalsstoet, maar wel popverbranding Nele Dooms

11 maart 2019

De carnavalsstoet in Dendermonde werd door de zware storm zondag dan wel afgeblazen, de carnavalisten hebben wel goed gefeest. Dat werd maandagavond afgesloten met een gezellige popverbranding op de Gedempte Dender. Carnavalisten, met amper een paar uurtjes slaap in de leden, verzamelden na een korte optocht tussen Oude Vest en parking in een grote kring om de carnavalspop in brand te steken. “Natuurlijk gebeurt dat met gemengde gevoelens”, zegt Willy Ophalvens van het Carnavalkomitee Dendermonde. “Er was grote teleurstelling zondagnamiddag, maar daarna werd er toch nog goed gevierd. Dat merken we nu ook bij de popverbranding. We zijn trouwens erg blij dat we ook de nieuwe schepen voor feestelijkheden Martine Van Hauwermeiren hier mogen verwelkomen.” De Dendermondse carnavalisten zijn het er over eens dat de stoet in normale omstandigheden zeker een pareltje was geweest. “Het weinige dat we toch gezien hebben, daar mogen we fier op zijn”, zeggen keizerin Brigitte en Prins Benno. “We zijn ook trots op de manier waarop alle carnavalisten met de omstandigheden zijn omgegaan. Er was het nodige respect en iedereen heeft van deze carnaval toch nog iets moois gemaakt.”