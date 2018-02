Gedurfd spektakel in Belgica 06 februari 2018

Cultuurcentrum Belgica krijgt jong theatergeweld over de vloer. De Kuiperskaai zet een grote cast jongelui op het podium met een gedurfd spektakel. De acteurs belanden in 1095, net voor de eerste kruistocht. Het publiek volgt het verhaal van Benny, een jonge benedictijnermonnik van de Sint-Baafsabdij in Gent, die noodgedwongen uit Vlaanderen moet vluchten. '1095' is een satire en een verhaal van blinde liefde en verraad, van catastrofe en schoonheid. De voorstelling vindt plaats op donderdag 8 februari om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Theaterzaal van CC Belgica, Kerkstraat 24 in Dendermonde. Info en reservatie: 052/20.26.26 of via www.ccbelgica.be.





