Gedenkplaatjes voor graven gesneuvelde helden WAR HERITAGE INSTITUTE DOET OPROEP NAAR METERS OF PETERS NELE DOOMS

07 mei 2018

02u37 0 Dendermonde Als eerste stad in Oost-Vlaanderen startte zaterdag het project 'Onze Vergeten helden'. Graven van gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog krijgen een uniform gedenkplaatje. "Zo willen we voorkomen dat deze graven vergeten worden", klinkt het.

Het War Heritage Institute lanceert de campagne 'Onze Vergeten Helden' in het kader van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog. De focus ligt op de vele Belgische gesneuvelden. "Aanvankelijk werden zij begraven op een militair ereperk", zegt adjunct-directeur generaal Franky Bostyn. "Maar veel nabestaanden lieten hun overledenen repatriëren om ze in hun thuisgemeente te begraven." Alleen raakten die graven de voorbije jaren steeds meer in vergetelheid.





Het War Heritage Institute wil dat veranderen. "We willen ervoor zorgen dat die graven terug in herinnering komen én de slachtoffers weer een gezicht krijgen", klinkt het. "Het waren echte helden, die een groot offer brachten. Om ze niet te vergeten, inventariseren we in heel het land hun graven. Ze zullen allemaal uniform gemarkeerd worden met een uniek grafplaatje." In Oost-Vlaanderen is Dendermonde de eerste stad waar zo'n herdenkingsplaatje is aangebracht.





Graven online te raadplegen

Dat gebeurde op de begraafplaats in Appels, aan het ereperk van oud-strijders. Tijdens de plechtigheid lazen kinderen passende teksten voor en legden rozen neer. Ook gouverneur Jan Briers was aanwezig. Bijzondere aandacht ging naar onderluitenant Gaston Seghers uit Dendermonde. Aan het einde van de oorlog nam hij deel aan het Bevrijdingsoffensief.





Op 23 oktober 1918, na vier jaar oorlog, liet het geluk Gaston in de steek. Hij sneuvelde in Oostwinkel. "We zijn erg tevreden dat Dendermonde pilootstad is", zegt burgemeester Piet Buyse. "Op onze stedelijke begraafplaats rusten twintig gerepatrieerde gesneuvelden. Bovendien kende Dendermonde heel wat oorlogsellende. De Duitsers vielen de stad aan. Het stadhuis en stadsarchief gingen in vlammen op. Maar in de loop der tijd raakte dit wat vergeten. Net daarom zijn we projecten zoals dit van het War Heritage Institute zo genegen. Ze helpen herinneren."





Na Dendermonde volgen ook alle andere graven van gesneuvelden in Oost-Vlaanderen. Tegen 11 november moeten alle herdenkingsplaatjes overal aangebracht zijn. Alle graven zijn ook online geregistreerd en te raadplegen. Het War Heritage Institute doet een oproep naar meters of peters. "Zij kunnen zich op allerlei wijze engageren", klinkt het. "Bijvoorbeeld door opzoekingswerk te doen naar een gesneuvelden en zo de informatie rond die persoon te vervolledigen. Of door regelmatig een bloemetje op het graf te leggen of het beter te onderhouden."





Info: www.warheritage14-18.be.