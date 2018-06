Gedaan met visbarbecue Brusselse Forten STRENGERE CONTROLE EN HERSTELLING AUTOMAAT TEGEN STROPERS NELE DOOMS

30 juni 2018

02u33 0 Dendermonde Er komen strengere controles langs de visvijvers van de Brusselse Forten in Dendermonde. Het stadsbestuur doet daarvoor beroep op vrijwilligers. De jongste tijd gaven een defect vergunningenautomaat en gebrek aan controles veel problemen.

De Brusselse Forten, een waterpartij van 43.389 vierkante meter groot aan de stadsrand, is erg in trek bij vissers. Dagelijks zitten liefhebbers langs de oever met hun hengel en met de regelmaat van de klok vinden er viswedstrijden plaats. Een paar jaar geleden viel het aantal vissers terug omdat de vis niet meer beet. Het probleem van de slechte waterkwaliteit die daar de oorzaak van was, werd ondertussen opgelost. Sindsdien zit het aantal vissers in de lift.





Maar de jongste tijd doken nieuwe problemen op. Hoewel iedereen om te vissen een vergunning moet kopen, zaten de meesten er de voorbije maanden zonder het nodige document. "Oorzaak is een defecte ticketautomaat", zegt Gerry Van de Meerssche van het Visserijcomité. "Vissers moesten daar hun vergunning betalen en kregen dan een ticket. Maandenlang was dat niet mogelijk. Dat velen gratis visten, terwijl anderen wel in orde zijn met abonnementen zette kwaad bloed."





Bovendien liet het controlesysteem te wensen over. "Zonder controle is het hek natuurlijk van de dam", zegt visser Pascal Vincke. "Vissers die niet betalen en geen vergunning hebben, maar ook de vis niet terugzetten zoals verplicht. Die nemen de gevangen vis mee naar huis of bakken hem ter plaatse op een barbecuetje."





Om de uitwassen weer in te dijken, neemt het Dendermondse stadsbestuur maatregelen. "Er komt meer toezicht", zegt schepen Carine Verhelst (sp.a). "Daarvoor starten we een poule met vrijwilligers op. Een vijftal personen zal elkaar afwisselen om op ronde te gaan langs de oevers en vissers te controleren. Ze kunnen vergunningen nakijken, checken of het juiste aas gebruikt wordt en vis teruggezet wordt. En ze kunnen een oogje in het zeil houden tegen sluikstorten. Om overtreders te sanctioneren, kunnen ze beroep doen op een GAS-ambtenaar. We bekijken om hen zelf die bevoegdheid te geven."





Viszetting

Ook de vergunningenautomaat wordt hersteld. "Dat zal één dezer dagen gebeuren", zegt Verhelst. "De opbrengst van deze automaat gebruiken we om de jaarlijkse viszettingen te financieren, zo'n 10.000 euro per jaar. De voorbije jaren werd geen vis uitgezet omdat de waterkwaliteit eerst moest verbeteren. Maar nu dat in orde is, volgen binnenkort weer viszettingen. Jaarlijks zet de stad ongeveer vierduizend kilogram vis uit."





De vissers geloven in de nieuwe maatregelen. "Met intensief controleren en de puntjes op de i zetten, zullen de Brusselse Forten binnenkort weer de meest fantastische visplek van de streek zijn", klinkt het.