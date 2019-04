Gebruikte landbouwfolies welkom op containerpark Nele Dooms

15 april 2019

De containerparken van afvalintercommunale Verko in regio Dendermonde ontvangen tijdelijk gebruikte landbouwfolies. Land- en tuinbouwers kunnen die tot eind mei aanbieden in de recyclageparken van onder andere Dendermonde, Berlare, Buggenhout, Hamme en Lebbeke. De gebruikte landbouwfolie wordt gewogen en de aanbieder ervan betaalt 92 euro per ton en 2 euro toegangsgeld. De aanvoer van landbouwfolies kan van maandag tot vrijdag, tussen 8.30 en 12 uur en 12.30 en 16.30 uur. Op zaterdag kan dat enkel tot 12 uur.