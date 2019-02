Gebruik Ros Beiaard als inspiratiebron voor een cultureel project en krijg subsidie Nele Dooms

Het Dendermondse stadsbestuur wil ook dit jaar subsidie verdelen om het culturele leven in de stad veelzijdiger te maken. Met de Ros Beiaardommegang van 2020 in aantocht, krijgt de toelage dit jaar een extra tintje. Culturele projecten die een link hebben met de sage van het Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen, zullen voorrang krijgen om projectsubsidie te verkrijgen. In totaal valt er 13.500 euro te verdelen. “Projecten zijn bij uitstek vernieuwend, stimulerend en uitdagend”, zegt schepen van cultuur Els Verwaeren (N-VA). “Het geeft verenigingen en organisatoren de kans om eens te experimenteren en buiten de vertrouwde lijntjes te kleuren. Daarnaast zorgen projecten voor een extra cultureel en gevarieerd aanbod. De voorbije jaren passeerden er zeer creatieve ideeën de revue, waarvan sommige zelfs zijn uitgegroeid tot een vaste culturele waarde in Dendermonde. Nieuwe ideeën zijn dus zeker welkom. Organisatoren, kunstenaars, creatieve duizendpoten en verenigingen die een nieuw idee hebben roepen we op om zeker hun kans te wagen en een project in te dienen.” Wie kans wil maken op deze subsidie, moet zijn project indienen voor 15 maart 2019 via cultuurloket@dendermonde.be.