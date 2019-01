Geboortewandeling in ziekenhuis Nele Dooms

29 januari 2019

12u32 1 Dendermonde Het ziekenhuis Sint-Blasius organiseert op donderdag 31 januari een ‘geboortewandeling’. Dat gebeurt in samenwerking met Kind & Gezin. Bedoeling is om personen die zwanger zijn zoveel mogelijk informatie te geven rond zwangerschap, geboorte, borstvoeding en babyverzorging.

“Wie zwanger is, heeft een grote behoefte aan die informatie”, zegt Jenny Bogaerts, hoofdvroedvrouw van AZ Sint-Blasius. “Huisartsen, gynaecologen en vroedvrouwen zetten hier sterk op in tijdens raadplegingen, en via infosessies en lessen. Maar een extra gezamenlijk informatiemoment is een belangrijke aanvulling. Alle onderwerpen die toekomstige ouders kunnen interesseren, komen dan aan bod.”

Vanaf dit jaar krijgt het evenement een nieuwe insteek: de vroegere viermaandelijkse ‘binnenloopbeurs’ wordt een ‘geboortewandeling’. Die vindt plaats in het Moeder- en Kindcentrum van Sint-Blasius. De wandeling brengt de toekomstige mama’s en papa’s langs de zwangerschapscoach, de borstvoedingsdeskundige, de zelfstandige vroedvrouwen, het verloskwartier, de dienst neonatologie en de kraamafdeling. Er zijn onder meer infostands van Kind & Gezin, de burgerlijke stand en het Huis van het Kind.

De geboortewandeling vindt plaats tussen 19 en 21 uur. Het Moeder- en Kindcentrum bevindt zich op de tweede verdieping van het ziekenhuis, aan de Kroonveldlaan in Dendermonde. Vooraf inschrijven is niet nodig. Info: www.azsintblasius.be/blasiusacademie.