Gazellen rugbyclub wagen zich aan karaoke Nele Dooms

25 februari 2019

De Gazellen, het vrouwenteam van de Dendermonde Rugby Club, organiseert op vrijdag 1 maart een karaoke-avond. Iedereen is welkom om zijn zangkunsten te laten horen en een avond plezier te beleven. Meezingen of meebrullen en dansen staan op het programma. De karaoke-avond begint om 20.30 uur. Liefhebbers zijn welkom in The Clubhouse van Dendermonde Rugby Club, op de sportcampus van Sint-Gillis-Dendermonde, aan de Van Langenhovestraat.