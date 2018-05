Gaston en Tilly zijn gouden paar 29 mei 2018

Gaston Goeman (72) en Tilly Vercauteren (71) uit Dendermonde zijn een gouden paar. Ze trouwden in 1968 en vieren daardoor dit jaar hun vijftigjarig huwelijksjubileum. Het echtpaar heeft twee zonen. Ondertussen zijn er ook twee kleindochters en twee kleinzonen. Gaston is altijd rijkswachter geweest. Hij was de laatste brigadecommandant bij de rijkswacht in Dendermonde. Hij was ook jaren lid van het Ros Beiaardcomité. Tilly is altijd huisvrouw geweest. Gastons grootste hobby is tuinieren. De groenten die hij kweekt in een moestuin aan de Forten, maakt Tilly lekker klaar. De twee zijn ook fervente reizigers. Spanje is hun favoriete bestemming. "We zijn echte levensgenieters en hopen onze bezigheden nog lang met plezier te kunnen uitoefenen", zeggen ze.





