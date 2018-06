GAS-boetes leveren stad 99.615 euro op FOUTPARKEERDERS KOPLOPER MET 1.084 OVERTREDINGEN NELE DOOMS

22 juni 2018

02u44 0 Dendermonde De GAS-boetes hebben de de stad het voorbije jaar 99. 615 euro opgeleverd. Er werden een pak meer sancties uitgeschreven dan het jaar voordien. Vooral foutparkeerders doen een aardige duit in het zakje.

Met de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) kan de stad kleine feiten sanctioneren die overlast en wrevel veroorzaken. Het Dendermondse stadsbestuur heeft daarvoor al een paar jaar extra GAS-ambtenaren in dienst die dergelijke inbreuken kunnen en mogen vaststellen, die vervolgens beboet worden met een GAS-boete. Een uniform dragen ze niet, maar ze kunnen zich wel identificeren aan de hand van een legitimatiekaart.





Stijging van 44,23%

Dat ze volop hun werk hebben, blijkt uit de jaarcijfers van de GAS-boetes van 2017. In Dendermonde vindt een opmerkelijke stijging van liefst 44,23 procent ten opzichte van het jaar voordien plaats. Terwijl in 2016 963 GAS-dossiers werden opgestart, waren dat er in 2017 maar liefst 1.389. In totaal bracht dit 99.615 euro aan boetes op voor de stad.





De opmerkelijke stijging is vooral te danken aan de extra overtredingen die in het GAS-reglement zijn opgenomen. Zo wordt onder andere foutparkeren in de stad niet meer bij het parket behandeld, maar wel bestraft met een GAS-boete. Voor foutparkeren waren er in 2017 liefst 1.084 vaststellingen. Voor parkeren en rijden op het marktparcours kwamen er daar nog eens 85 bij. Daarmee spant dit item de kroon in de top tien van soorten overtredingen.





Gevaarlijke verkeerssituaties

"We doen dit niet om mensen te pesten, maar pakken hiermee wel een overtreding aan die vaak wrevel veroorzaakt", zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). "Door het betalend parkeerbeleid in de binnenstad zijn parkeerwachters vaak op pad om bestuurders die niet betalen een bon te geven. Alleen werd het de gewoonte dat bestuurders daardoor begonnen fout te parkeren, op bijvoorbeeld voetpaden of op hoeken van straten, omdat de parkeerwachters daar niet voor bevoegd zijn en de pakkans dus op die manier kleiner werd. Door overtredingen als foutparkeren in het GAS-reglement toe te voegen maken we hier een einde aan. Die foutparkeerders worden nu gevat door GAS-ambtenaren en lopen dus ook hoger risico op een sanctie. We willen dergelijke zaken echt aanpakken. Foutparkeren levert vaak gevaarlijke verkeerssituaties op."





In de top tien van GAS-overtredingen staan onder andere ook nog boetes voor fout aanbieden van huisvuil (66) en inwoners die gepakt zijn voor sluikstorten (43), winkeldiefstal (30) en lawaaihinder (30). Wildplassen, slagen en verwondingen, onterechte inname van de openbare weg en beschadigingen vervolledigen het lijstje. Voor onder andere hondenpoep werden in 2017 geen GAS-boetes uitgeschreven. Van alle dossiers werden er vijftig geseponeerd wegens een fout.