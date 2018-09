Garagist reed dronken met wagens van klanten én met zijn kindje op achterbank. Maar hij moet waarschijnlijk nooit naar cel Koen Baten

11 september 2018

10u37 5

Superrecidivist en voormalig garagist Benjamin Dupont (42) heeft in beroep heel wat strafvermindering gekregen na een hele reeks van overtredingen in Dendermonde en Sint-Niklaas. Van de twaalf jaar cel krijg hij er nu nog slechts vijf waarvan de helft onder probatievoorwaarden. "Ik heb twee kinderen, dus ik ben dolgelukkig dat ik niet naar de gevangenis moet, ik hoor daar niet thuis", aldus Benjamin Dupont.

De man, die in Zele bij zijn broer verbleef, had zes dossiers lopende waarbij hij telkens onder invloed rondreed achter het stuur. Hij had in die periode ook een rijverbod. Bovendien reed hij rond met zijn kind op de achterbank en bracht hij meerdere mensen in gevaar. De overtredingen werden soms ook gepleegd met auto’s van zijn klanten. Dit leverde hem in eerste aanleg een celstraf op van 12 jaar en drie maanden, een geldboete van 85.000 euro en 60 jaar rijverbod plus drie keer levenslang.

In beroep kreeg de man nu een stevige strafvermindering. Van de 12 jaar cel blijft er nog slechts vijf over en kreeg hij ook nog de helft met uitstel. De geldboete van 85.000 euro wordt verminderd naar 47.000 euro. Het rijverbod wordt gehalveerd naar dertig jaar en hij kreeg nog maar een keer levenslang rijverbod opgelegd. Hij moet zich hierbij wel aan probatievoorwaarden houden en zich onder andere laten behandelen tegen de alcoholverslaving.

Dupont zelf was bijzonder opgelucht over de strafvermindering. "Ik vind dit een correcte straf van de rechtbank", aldus Benjamin. "Ik heb altijd de feiten toegegeven, maar vond de straf veel te hoog. Ik had ontzettend veel schrik dat ik naar de gevangenis zou moeten, maar dit is een opluchting", klinkt het. De recidivist zelf wil intussen zijn leven over een andere boeg gooien en zich herpakken. "Het is tijd om wakker te worden, ik rij geen meter meer, ik besef dat het fout was en zal me laten behandelen zoals de rechtbank het vroeg."

Benjamin Dupont zelf gaf voor het eerst ook een verklaring waarom hij toch soms bleef rijden met de wagen. "Ik was een zelfstandige garagist. Ik werd verplicht om te rijden om mijn klanten te kunnen helpen. Ik besef nu wel dat het dom was en dat ik echt geholpen moet worden", zegt Benjamin.

Of de man ooit effectief nog achter het stuur wil kruipen is niet duidelijk. Hij wil er nu vooral voor zijn twee kinderen van zes en zeven jaar oud zijn. "Als ik in de gevangenis zou zitten zou dit echt slecht zijn voor mijn kinderen. Ik zal mij ook houden aan alle voorwaarden die nu zijn opgelegd. Als ik het verpruts besef ik absoluut dat het gedaan is", besluit Dupont.