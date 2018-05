Garageverkoop 12 mei 2018

02u31 0

Het wijkcomité van De Dammen in Dendermonde houdt vandaag, zaterdag 12 mei, een garageverkoop. Het initiatief is aan de zesde editie toe. Meer dan dertig gezinnen uit de De Dammenlaan en Pieter Goruslaan zetten hun garage of voortuin open en bieden er allerlei tweedehandsspullen tegen zachte prijsjes aan. De garageverkoop loopt van 9 uur tot 16 uur. Info: erikvanacker@skynet.be. (DND)