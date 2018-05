Garageverkoop in alle straten 26 mei 2018

De KWB van Sint-Gillis organiseert dit weekend, in samenwerking met de Gezinsbond, voor de tweede keer een garageverkoop. Vandaag zetten inwoners in tal van straten in Sint-Gillis hun voortuinen of garages open voor bezoekers en bieden allerlei tweedehands spullen aan tegen zachte prijsjes. Alle straten nemen deel. De garageverkoop begint om 9 uur en duurt tot 16 uur. Info: www.kwbstgilliscenter.eu. (DND)