Fruit, kraantjeswater en streekspecialiteiten voor gemeenteraadsleden

21 februari 2019

De gemeenteraadsleden van Dendermonde hoeven voortaan de kleine hongertjes tijdens lange gemeenteraadszittingen niet meer te stillen door koeken en snoepjes aan elkaar door te geven.

In de raadszaal zal vanaf nu bij elke vergadering een gezonder alternatief voorhanden zijn: een karretje vol vers fruit van een lokale fruitboer. Ook de flessen water zijn vervangen. Op de banken in de raadszaal staan felgekeurde karaffen van watermaatschappij Farys, gevuld met kraantjeswaren. “Op deze manier doen we iets aan duurzaamheid en gezondheid”, zegt Dirk Abbeloos, voorzitter van de gemeenteraad. Schepen Dieter Mannaert (CD&V) wil bovendien de lokale economie meer promoten. “Daarom zal elke maand een ander typisch Dendermonds product in de kijker gezet worden”, zegt hij. “De Raad voor Lokale Economie zal een beurtrol bepalen van middenstanders die hieraan willen meedoen.”

Tijdens de jongste gemeenteraad was het aan Keurslager Bart Batselier om de spits af te bijten. De gemeenteraadsleden konden proeven van Dendermonds kopvlees, kroket met kopvlees, paardenfricandon en Dendermondse paardenworstjes.