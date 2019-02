Frog & Henry spelen oude jazz Nele Dooms

01 februari 2019

De Honky Tonk Jazzclub ontvangt op zaterdag 2 februari Frog & Henry uit Amerika. Het is een typische New Orleans Street Band. De muzikanten brengen de oudste New Orleans Jazz van de pre-revival periode, met originele en grotendeels minder of ongekende nummers. Sommige dateren zelfs van de late negentiende eeuw. Ze vonden die in oude opnames en muziekbladen. Voor hun tournee door Groot-Brittanië komen ze even langs Dendermonde afgezakt. Het concert begint om 20.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Honky Tonk Jazzbunker, aan de LeopoldII-laan in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 15 euro voor leden, 20 euro voor niet-leden. Info en reservatie: reservering@honkytonk.be of 0478/92.82.70.