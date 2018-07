Freddy en Herna vieren gouden jubileum 05 juli 2018

02u34 0

Freddy Colman (71) en Erna Vercruyssen (71) uit Dendermonde vieren hun gouden huwelijksjubileum. Ze trouwden vijftig jaar geleden. Het echtpaar heeft twee zonen, Conrad en Christiaan. Zij hebben ondertussen ook al vijf kleinkinderen. Freddy begon in 1965 zijn loopbaan bij de rijkswacht. In 1968 verhuisde hij naar Dendermonde en begon te werken in de rijkswachtkazerne in Dendermonde. Later werd hij lid van de BOB en nog later van de Federale Gerechtelijke politie. Herna was huisvrouw. Freddy's grootste hobby is tuinieren. Jarenlang was hij ook gepassioneerd visser en kaarter. Freddy en Herna lezen nog dagelijks de krant en met het wk voetbal zitten ze steevast voor het televisiescherm.





(DND)