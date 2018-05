Freddie en Mireille zijn gouden paar 15 mei 2018

02u55 0

Freddie Van Damme (68) en Mireille Brouillard (67) uit Baasrode vieren hun gouden huwelijksjubileum. Ze zijn vijftig jaar getrouwd. Ze kregen drie kinderen. Ondertussen hebben ze ook één kleinkind. Freddie was heftruckchauffeur, onder andere bij firma De Saedeleir op het Hoogveld in Dendermonde. Mireille werkte tien jaar als arbeidster in schoenenfabriek Nadia en later nog 16 jaar bij Philips in Dendermonde. Tegenwoordig vullen ze hun dagen met wandelen, fietsen, televisie kijken en kruiswoordraadsels oplossen. Freddie is ook fervent visser. De visputten aan de Broekkant in Baasrode zijn zijn favoriete plek. Om hun jubileum te vieren, nodigden ze vrienden en familie uit.





(DND)