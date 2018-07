Franz Courtensstraat weer open voor verkeer Nele Dooms

27 juli 2018

De Franz Courtensstraat is weer open voor het verkeer. De weg werd eind juni plaatselijk afgesloten naar aanleiding van de heraanleg van het pleintje Franz Courtens tegenover het Administratief Centrum. Dat kreeg de voorbije weken een complete make-over. De aannemer is daar nu mee klaar, zodat de straat weer open is en het stadscentrum dus weer vlotter bereikbaar. "Er moet alleen nog wat afwerking gebeuren, maar door de droogte is dat momenteel niet mogelijk", zegt schepen Leen Dierick (CD&V). "Zo zullen de grasmatten pas in de loop van augustus worden aangelegd. Het aanplanten van de nieuwe beplanting en de overige afwerking, waaronder het plaatsen van speelelementen, zal in de loop van het najaar gebeuren." Door de heropwaardering van het plein zijn er nu onder andere een nieuwe fietsenstalling en zitbanken voorzien. Overbodig struikgewas is verdwenen, zodat het karakter van het plein met monumentale beuk, het monument Franz Courtens en de gevel van het Justitiepaleis beter tot zijn recht komt. In nieuwe plantvakken komt een mix van siergrassen en vaste planten.