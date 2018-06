Franz Courtensstraat afgesloten 25 juni 2018

De Franz Courtensstraat in centrum Dendermonde zal voor het verkeer afgesloten zijn van dinsdag 26 juni tot 27 juli. Aanleiding is de herinrichting van het pleintje in de Franz Courtensstraat rechtover het Administratief Centrum. Dat krijgt momenteel een heropwaardering, mede in het kader van het verbouwen van de overdekte voorzijde van het AC tot stadswinkel. Recent begon de aannemer met de aanleg van de nieuwe verharding op het pleintje. Ook de rijweg voor het Administratief Centrum zal aansluitend volledig vernieuwd worden. Deze werken zullen tot eind juli duren. Om deze werken uit te voeren moet de Franz Courtensstraat volledig afgesloten worden voor het verkeer. Fietsers en voetgangers zullen wel kunnen blijven passeren. Het kruispunt van de Franz Courtensstraat met de Kazernestraat blijft vrij. (DND)