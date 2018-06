Franz Courtens inspiratiebron voor academieleerlingen 05 juni 2018

In het jaar dat kunstschilder Franz Courtens 75 jaar geleden overleed, vormt de kunstenaar ook de inspiratiebron voor de leerlingen van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten KASK van Dendermonde. Hun expo "Naar Franz Courtens" maakt onderdeel uit van het grote project 'Viewmasters' dat een hele zomer loopt. De leerlingen van de opleidingen Beeldhouwkunst, Fotografie, Vrije Grafiek, Keramiek, Schilderkunst en Tekenkunst palmen de site van de Scheepswerven van Baasrode in. "Als school sprongen we heel graag mee op de kar van 'Viewmasters'", zegt directeur Lucie Renneboog. "In drie loodsen én in openlucht tonen de leerlingen nieuw werk. De samenwerking met het Scheepvaartmuseum verliep uitstekend. Dit is een win-win voor beiden: de academie kan met werk naar buiten komen en de Scheepswerven krijgen nieuw volk over de vloer zodat de site nog bekender wordt."





Eén van de blikvangers zijn 31 ganzen op het grasveld. "Allemaal handgemaakt met klei. Geen twee zijn er hetzelfde", zeggen makers Carla Heuvinck en Anny Hubert. "Naar Franz Courtens" is te bezoeken tot midden september, tijdens de openingsuren van het Scheepvaartmuseum aan de Sint-Ursmanusstraat in Baasrode. (DND)